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Ve bitti... Olimpiyatlarda hangi ülke kaç madalya kazandı?

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 16. ve son günde yapılan madalya mücadelesiyle tamamlandı.
Ve bitti... Olimpiyatlarda hangi ülke kaç madalya kazandı?

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakalarının ardından genel sıralamada ABD, Çin'i geçerek birinci oldu.

ABD son gün yarışların ardından 39 altın, 41 gümüş ve 33 bronz madalyayla uzun süre gerisinde kaldığı Çin'i geçmeyi başardı.

Çin 38 altın, 32 gümüş ve 18 bronz madalyayla ikinci olurken, ev sahibi Japonya 27 altın, 14 gümüş, 17 bronzla üçüncülüğü elde etti.

Oyunlarda ikişer altın ve gümüş alan, ayrıca 9 bronz madalya kazanan Türkiye ise Tokyo 2020'yi 35. sırada tamamladı. Ayrıca Türkiye, kazandığı 13 madalya ile toplam madalya sıralamasında 20. basamakta kendine yer buldu.

Tokyo 2020'de zirvesindeki  10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

Ülke                                      Altın      Gümüş Bronz    Toplam

1. ABD                                  39           41           33           113

2. Çin                                    38           32           18           88

3. Japonya                          27           14           17           58

4. Büyük Britanya            22           21           22           65

5. R.Olimpiyat Komitesi                20           28           23           71

6. Avustralya                     17           7             22           46

7. Hollanda                         10           12           14           36

8. Fransa                             10           12           11           33

9. Almanya                         10           11           16           37

10. İtalya                             10           10           20           40

35. Türkiye                         2             2             9             13

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