  • BIST 104.726
  • Altın 175,256
  • Dolar 4,1700
  • Euro 4,9928
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Ve BM Kıbrıs sorununda hamle yaptı...

»
Ve BM Kıbrıs sorununda hamle yaptı...
Ve BM Kıbrıs sorununda hamle yaptı...

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Guterres Belgesi” çıkışı sonrasında hareketlenen Kıbrıs konusu BM’nin yeni atadığı özel danışman ile daha da hızlanacak.

BM, Kıbrıs özel danışmanı olarak Amerikalı Jane Holl Lute’u atadığını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BM Kıbrıs'a temsilci atayacak iddiası01 Mayıs 2018 Salı 19:29
  • İşte Akıncı'nın Anastasiadis'e stratejik belgeyi kabul edelim dediği Gutteres belgesi30 Nisan 2018 Pazartesi 15:25
  • Son Dakika: Akıncı'dan Anastasiadis'e tarihi çağrı... Gutteres Belgesini stratejik anlaşma olarak onaylayalım30 Nisan 2018 Pazartesi 14:57
  • Tatar:En gerçekçi çözüm “Avrupa Birliği çatısı altında iki devlet"28 Nisan 2018 Cumartesi 17:00
  • Kiprianu: "Başkan ile görüş ayrılığımız var fakat gerginlik yaşamadık"28 Nisan 2018 Cumartesi 11:46
  • Çavuşoğlu: "Adadaki siyasi eşitlik gerçeği asla değişmeyecek"27 Nisan 2018 Cuma 15:36
  • ENI CEO'su: "3. Parseldeki haklarımı terk etmeyeceğim"26 Nisan 2018 Perşembe 09:20
  • Kıbrıs’ın Hayalet Şehri Kapalı Maraş’ın 23 Fotoğrafta Hikayesi23 Nisan 2018 Pazartesi 18:34
  • Kıbrıslı Rumlar Doğalgazın birlikte yönetilmesine nasıl bakıyor?22 Nisan 2018 Pazar 12:44
  • BM yeni yol haritası arıyor22 Nisan 2018 Pazar 12:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti