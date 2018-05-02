Ve BM Kıbrıs sorununda hamle yaptı...

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Guterres Belgesi” çıkışı sonrasında hareketlenen Kıbrıs konusu BM’nin yeni atadığı özel danışman ile daha da hızlanacak.
BM, Kıbrıs özel danışmanı olarak Amerikalı Jane Holl Lute’u atadığını açıkladı.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Guterres Belgesi” çıkışı sonrasında hareketlenen Kıbrıs konusu BM’nin yeni atadığı özel danışman ile daha da hızlanacak.
BM, Kıbrıs özel danışmanı olarak Amerikalı Jane Holl Lute’u atadığını açıkladı.
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