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Ve Ekmek 15 TL

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Ekmekçiler Birliği karara tepkili... "Uygulanan zamlar keyfi değil"
Ve Ekmek 15 TL

Açıklama şöyle:

Bizler Somun ekmek üreticileri olarak hükümetimizin Cuma akşamı aldığı  kararı hayretler içerisinde gördük. 

 Bilindiği üzere “Ekmek ve unlu mamuller rekabet yasası” koşulları altında  her fırın kendi maliyetlerini hesaplayarak bugüne kadar en uygun fiyatla  halkımıza sunmuştur. Bakanlar Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda  ekmeğin azami satış fiyatını sabitlemesi rekabet yasası kurallarına  uymamaktadır. Bu bakımdan bizler ekmek üreticileri olarak her fırın ayrı ayrı kendi maliyetlerini son gelen aşırı zamlarla birlikte hesaplayarak , serbest piyasa  koşullarında belirlemiştir. 

Bu konuda herhangi bir değişiklik olacaksa toplumu kaosa sürüklemeden bir  ortak yolun bulunacağı umuduyla Sn.Başbakan dan davet bekler; her türlü  görüşmeye ve maliyetlerimizi Sn.Başbakan’a iletmeye hazır olduğumuzu kamuoyuna duyururuz. 

Ayrıca halkımıza da uygulanan zamların keyfi olmadığını bildirir görüşmemizin  yapılacağı güne kadar satış rakamlarımızı değiştirmeyeceğimizi ,dolayısıyla önümüzdeki günlerde halkımızdan anlayış bekler saygılar sunarız.

Çınar Ekmek Fırını 

Karpaz Bakery

Çıralı Fırını 

Lala Fırını

Dano Bakery 

Narin Unlu Mamülleri

Ekmektar Fırını 

Naz Kan Unlu Mamülleri

Ekor Unlu Mamülleri 

Özdemir Fırını

Elit Unlu Mamülleri 

Tunaş Ekmek Fırını

Göçmenköy Şah Fırını 

Ustam Unlu Mamülller

Güzelyurt Göçmen Fırnı 

Kardeşler Ekmek Fırnı

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