Ve El-Sen dediğini yaptı... Maliye'nin elektriği kesik!

Ve El-Sen dediğini yaptı... Maliye'nin elektriği kesik!

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) devlet kurumlarına ve sermaye kesimine, vatandaşa uygulanan muamelenin aynısının uygulanması talebiyle bugün Maliye Bakanlığı’ndan başlayarak “kuruma olan borcunu ödemediği" gerekçesiyle bazı yerlerin elektriğini kesmeye başladı.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Maliye Bakanlığı’nın elektriğinin kesildiğini bildirdi. DETAY GAZETESİ'ne yaptığı açıklamada El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, gerginliğin sürdüğünü, elektriğin kesilmesinin ardından Bakanlığın jeneratör ile elektriği sağladığını kaydetti.

Ne olmuştu?

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç Detay Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Maliye Bakanlığı ile birlikte Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın da elektiriklerini keseceklerini açıkladı.

Kubilay Özkıraç vatandaşın borcu 469 TL'yi geçince nasıl elektrikleri kesiliyorsa devletin de milyonlarca lira olan borcunu kuruma ödemesi gerektiğinin altını çizdi.

El-Sen tüm halkı saat 09'da Maliye Bakanlığı önüne çağırdı!

El-Sen'den yapılan açıklamada "Yarın sabah tüm halkımızı saat 09:00’da Maliye Bakanlığı önüne davet ediyoruz." dendi.

Açıklamada "Bu kavga, bu mücadele, bu ülke bizim!.. Dilene dilene değil direne direne kazanacağız!" sloganları da kullanıldı.

El-Sen UBP-HP hükümetine 487 saat süre vermişti. Süre yarın sabajh 09'da doluyor. El-Sen bazı daire ve Bakanlıkların elektriklerini kesecek.

Maliye Bakanlığı'nın Kıb-TEK'e 258 Milyon TL borcu olduğu iddia ediliyor.

GREV KARARI ALINDI, EL-SEN HAZIR

Süresiz Grev kararının da alındığını söyleyen Özkıraç El-Sen'in her an genel greve çıkacak şekilde hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

ONURHAN YETKİLERİ ALDI

Elektrik kesintilerinin olasılığına karşı KIb-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan'ın tüm kesme ve bağlama yetkilerini şube amirlerinden ve müdürleriden aldığı da öğrenildi.

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