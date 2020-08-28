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Ve istifa etti!

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Ve istifa etti!
Ve istifa etti!

Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beykan’ın Merkez Bankası’nın da açtığı soruşturma üzerine istifa etti.

Mehmet Beykan’ın icradaki bir malın satışı için yakın akrabası “halasına” malın ucuzluğundan bahisle “alım tavsiyesinde bulunduğu” ve tapu dairesinde de malın Beykan’ın “kızının” üzerine geçirildiği iddia edildi.

 

İSTİFASINI VERDİ

Söz konusu olayın açığa çıktığı ve Merkez Bankası’nın da konuyla ilgili soruşturma açtığı ifade edilirken Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beykan’ın istifa ettiği öğrenildi.

Bankada benzeri olayların yaşanıp yaşanmadığı ve bu olayda suç ortağının olup olmadığı da araştırıyor.

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