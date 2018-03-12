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Ve o da aday...

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Ve o da aday...
Cumhurbaşkanlığı ve Belediye Başkanlığı olmak üzere bugüne kadar tam 13 kez seçime giren Arif Salih Kırdağ...

Cumhurbaşkanlığı ve Belediye Başkanlığı olmak üzere bugüne kadar tam 13 kez seçime giren Arif Salih Kırdağ, 14’üncü kez adaylığını koyarak “Lefkoşa Belediye Başkanlığına aday olduğumu alenen ilan ediyorum” dedi.

Kırdağ’ın paylaşımı;

“”EVET!! ÖNÜMÜZDE Kİ GENEL YEREL SEÇİM DE .. BAŞŞEHRİMİZ LEFKOŞADAN BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLMAYA KARAR VERMİŞ BULUNUYORUM”
KKTC mizin Başşehri olan Lefkoşa mızın güzel İnsanları… Batmış Belediyemizi ayağa kaldırmak için hazırladığım Mikro ve Makro projelerimi birlikte hayata geçirmek için; . Lefkoşa Belediye Başkanlığına aday olduğumu alenen ilan ediyorum..”

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