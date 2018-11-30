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Ve resmen kabul etti: Trump zorda

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, hakkındaki "Rusya soruşturmasında Kongreye yanlış beyanda bulunma" suçlamasını kabul etti.
Ve resmen kabul etti: Trump zorda

ABD basını, Cohen'in bugün sabah 09.00 civarı (TSİ 17.00) New York'ta Federal Mahkemeye gelerek hakim karşısına çıktığını duyurdu.

Basında yer alan haberlere göre, mahkemede, Moskova'da bir Trump Tower inşa edilmesi planı konusunda, geçen yıl ABD Kongresine yalan söylediği itirafında bulunan Cohen, böylelikle hakkındaki "Rusya soruşturmasında Kongreye yanlış beyanda bulunma" suçlamasını kabul etmiş oldu.

Mahkeme salonunda, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller ile çalışan bir savcının da hazır bulunduğu aktarıldı.

Cohen, adliye çıkışında herhangi bir açıklama yapmadı.

AĞUSTOSTA ANLAŞMA YOLUNA GİTMİŞTİ

Trump'ın eski avukatı Cohen, ağustos ayında New York'ta federal savcılarla anlaşma yoluna gitmişti.

Cohen, "vergi kaçırma", "banka dolandırıcılığı" ve "seçim kampanyası finansmanında usulsüzlük yapma" suçlamalarını kabul etmişti.

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