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Ve Rusya'nın nükleer tatbikatı başladı... Putin'den ilk açıklama

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Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya stratejik nükleer tatbikatına start verdi. Tatbikatı takip eden Putin'den flaş bir uyarı geldi.
Ve Rusya'nın nükleer tatbikatı başladı... Putin'den ilk açıklama

Rusya, ABD'ye yaptığı uyarıdan saatler sonra düğmeye bastı.

Rus basınında yer alan Son Dakika bilgisine göre, Moskova, stratejik nükleer tatbikatına başladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Vladimir Putin'in önderliğinde kara, deniz ve hava stratejik caydırıcı güçlerle balistik ve seyir füzelerinin fırlatmalarının gerçekleştirildiği bir tatbikat düzenlendi' denildi.

Rus devlet televizyonu Putin'in tatbikatları bir kontrol odasından izlediğini anları ekranlara getirdi.

Aynı açıklamada 'Stratejik caydırıcı güçlerin eğitimi sırasında öngörülen görevler eksiksiz olarak tamamlandı. Tüm füzeler hedeflerine ulaştı' ifadelerine de yer verildi.

Tu-95 uzun menzilli uçakların da yer aldı tatbikatı takip eden Putin, 'bölgesel ve küresel anlamda çatışma potansiyeli çok yüksek' dedi.

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