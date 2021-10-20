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Ve Saner ayrılıyor... UBP'deki tüm görevlerinden istifa ediyor

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Ve Saner ayrılıyor... UBP'deki tüm görevlerinden istifa ediyor
Ve Saner ayrılıyor... UBP'deki tüm görevlerinden istifa ediyor

Ve Saner ayrılıyor...

UBP genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’in bugün UBP’deki görevlerinden istifa edeceği belirtiliyor.

Saner'in UBP kurultayı sonrasına kadar Başbakanlık’tan  hukuken kriz  olmaması için izne ayrılacağı ardından da bu görevinden de ayrılacağı belirtiliyor.

Ersan Saner'in istifasında siyasete de devam etmeyeceğini açıklaması bekleniyor.

 

NE OLDU?

Polis'in siyasi şantaj videosu ile ilgili geniş çaplı soruşturma açtığı öğrenildi.

Dün bir anda ortaya çıkan siyasi şantaj videosu ile ilgili nasıl bağlantılar olduğu şantaj, mafya ilişkilerinin olup olmadığı konusunda geniş çaplı bir araştırma başlattığı öğrenildi.

Dün akşam, polis ifadeler için hem görüntüleri alanlar, önce şantaj yapıp, sonra yayanlarla ilgili bir geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

İlerleyen günlerde tutuklamalar olması da bekleniyor.

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