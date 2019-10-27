Ve Trump ilan etti: Bağdadi öldü!

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DAİŞ lideri Ebubekir Bağdadi’nin, düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin İdlib bölgesinde ABD operasyonunda öldürüldüğü belirtilen DAİŞ lideri Ebubekir Bağdadi ile ilgili açıklama yaptı.

ABD Başkan Donald Trump, DAİŞ'in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve üç çocuğunu öldürdü. ABD personeli harikaydı, hiçbir personelimizi kaybetmedik" dedi.