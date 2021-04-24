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VeBitcoin skandalı: Yatırımcılar villasını bastı, kurucusu gözaltına alındı

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Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrasında sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece Muğla merkezli VeBitcoin.com da katıldı.
VeBitcoin skandalı: Yatırımcılar villasını bastı, kurucusu gözaltına alındı

Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrasında sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece Muğla merkezli VeBitcoin.com da katıldı. VeBitcoin.com faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini belirtti. Yatırımcılar şirketin kurucusu İlker Baş'ın evini bastı. MASAK, VeBitcoin hakkında inceleme başlattı. Banka hesaplarına da bloke koydu.

Muğla merkezli kripto para işlem platformu VeBitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra iki yatırımcı şirketin Ceo'su İlker Baş'ın Menteşe ilçesindeki villasına girmeye çalışırken jandarma tarafından yakalandı. Olayın ardından ailesiyle birlikte ilçe merkezindeki evine taşındığı öğrenilen Baş, dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Thodex'in bakıma alındığını açıkladığı geçen 20 Nisan'da gece yarısında VeBitcoin'in de bakıma alındığı ve bu süreçten bu yana kapalı olduğu ortaya çıktı. Şirketten kapanmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kripto para sektöründe yaşananlar bizi zorlu bir sürece sürükledi"

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."

İki yatırımcı villayı basmak istedi

Yaşanan bu olayın ardından Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde oturan VeBitcoin'in Ceo'su İlker Baş, önceki gece villasına iki kişinin duvardan atlayarak girmek istediğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki ifadelerinde, "VeBitcoin'e para yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker B. ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik'' dediği öğrenildi.

İlker Baş gözaltına alındı

Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker B., dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

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