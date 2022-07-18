Vedat Kaner Eğitim, Spor, Sanat ve Yardım Vakfı 5 Öğrenciye Burs verecek

Vedat Kaner Eğitim, Spor, Sanat ve Yardım Vakfı, 5 öğrenciye Yükseköğrenim
Destek Bursu verecek.
Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner, toplumsal fayda amaçlayan, bu yönde organize
olan bir vizyon ile çalışmalarını sürdüren Vakfın, vizyonuna uygun olarak ilk kez bu yıl
başlatacakları ve geleneksel hale getirmeyi planladıkları yüksek öğrenim bursunu ihtiyaçlı
gençlere vermeye başlayacaklarını açıkladı.
Maddi zorluklar yaşayan öğrencilere burs ve eğitim imkanı sağlamak, yurtiçi/yurtdışı
eğitimine katkı sağlayan kurumlarla işbirliği yapmanın öncelikleri arasında olduğunu belirten
Kaner, yüksek öğrenim bursunun da bu çerçevede verileceğini ifade etti.
Akademik yıl boyunca her ay verilecek olan burslar KKTC vatandaşı öğrenciler ile
ortaöğretimini KKTC okullarında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayacak. 18
Temmuz Pazartesi başlayıp, 10 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek olan başvurular,
Vakfın web sayfası https://vedatkanervakfi.org/vedatkanervakfi~2022-01.html üzerinden
yapılabilecek.
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