Vedat Kaner U10 Junior ve U12 Easy Lig başladı

Basketbol Federasyonu-Vedat Kaner Vakfı ortak organizesi “U10 Junior ve U12 Easy Lig”in başlangıcı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarla verildi.
Vedat Kaner Vakfı yöneticisi Didem Kaner ve Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu da açılışa katıldılar.
Ligde U10 Junior Lig’e 15, U12 Easy Lig’e 17 takım katılıyor.
İlk gün maçlarında U10 Junior Lig’de 2, U12 Easy Lig’de ise 4 karşılaşma yapıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.