Vedat Kaner Vakfı 2024-2025 yılı yükseköğrenim destek bursu başvuruları başlıyor

Vedat Kaner Vakfı, iki yıl önce başlatıp geleneksel hale getirdiği yüksek öğrenim destek bursunu sağlamaya yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek.

Vedat Kaner Vakfı, iki yıl önce başlatıp geleneksel hale getirdiği yüksek öğrenim destek bursunu sağlamaya yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek.

2024-2025 akademik yılı boyunca her ay verilecek olan burslar, KKTC vatandaşı öğrenciler ile ortaöğrenimini KKTC okullarında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayacak.

Kaner: Tüm başvuruları heyecanla bekliyoruz

Vedat Kaner Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaner, bu yıl 3. kez verilecek olan Vedat Kaner Yükseköğrenim Destek Bursu başvurularının 17 Temmuz tarihinde başlayacağını ifade etti. Kaner, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bugüne kadar, Vedat Kaner Yükseköğrenim Destek Bursu almayı hak kazanan gençlerimizin başarılarını vakıf olarak yakından takip ederek onların başarılarıyla gurur duyduk. Şimdi üçüncü kez yine ülkemizin gençlerine eğitimlerini en iyi şekilde sürdürebilmeleri için destek olacağız. Vedat Kaner Vakfı olarak, tüm başvuruları heyecanla bekliyoruz.”

Vedat Kaner Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaner, toplumsal fayda amacıyla organize olan bir vizyon ile çalışmalarını sürdüren Vakfın, buna uygun olarak başlatmış olduğu yüksek öğrenim bursunu geçtiğimiz dönemlerde, üniversitelerin Hemşirelik, Özel Eğitim Öğretmenliği, Elektrik Teknolojsi, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Hukuk,Tıp, Diş Hekimliği gibi farklı bölümlerde öğrenimlerine devam eden gençlere verildiğini ve başvurular için herhangi bir bölüm kısıtlaması olmadığını hatırlattı.

17 Temmuz Çarşamba başlayıp 9 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek olan başvurular, Vakfın web sayfası olan https://vedatkanervakfi.org/ üzerinden yapılabilecek.