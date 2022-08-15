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Vedat Kaner Vakfı burs başvuruları tamamlandı

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Vedat Kaner Eğitim, Spor, Sanat ve Yardım Vakfı yükseköğrenim destek bursu başvuruları 10 Ağustos tarihinde tamamlandı.
Vedat Kaner Vakfı burs başvuruları tamamlandı

Destek bursuna toplamda 153 kişi başvuru yaparken, 36 başvuru önceden belirtilen kriterlere uymadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmazken, başvuru koşullarını yerine getiren 117 kişi ikinci bir değerlendirmeye alındı. Yapılan ikinci değerlendirmelerin sonucunda 25 kişi mülakata çağrılacak ve bu kişiler arasından 5 kişiye 1 akademik takvim yılını içerecek şekilde aylık 2500 TL destek bursu verilecektir. 

Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner, çağdaş yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, spor, sanat ve sosyal yardım alanlarına destek vererek, insan hayatına dokunma amacıyla kurulan Vakfın, vizyonuna uygun olarak ilk kez bu yıl başlattığı eğitim destek bursunu geleneksel hale getirmeyi planladıkları açıkladı. Kaan Kaner, bu çerçevede bu yıl ilk kez ihtiyaçlı gençlere yüksek öğrenim destek bursu vermeye başlayacaklarını belirtti.

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