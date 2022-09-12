Vedat Kaner Vakfı Eğitim Destek Bursu Alacak Öğrenciler Belirlendi

Ön değerlendirmenin ardından geçtiğimiz hafta yapılan ikinci değerlendirme aşamasında görüşmeye çağrılan öğrenciler ile mülakatlar tamamlanarak destek bursu verilecek 5 kişi belirlendi. Burs hakkı kazanan 5 öğrenciye 2022-2023 öğrenim döneminde bir akademik takvim yılını içerecek şekilde aylık 2500 TL verilecek.

Burs alacak olan öğrenciler Hemşirelik bölümünden Baran Aydın, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünden Fatma Şekeröz, Elektrik Teknolojisi bölümünden Abdullah Kızğın, Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden Burak Şimşek ve Hukuk bölümünden İrem Özduygu olarak belirlendi. Burs desteğini almaya hak kazanan öğrenciler ile bir araya gelinerek burs sözleşmeleri de imzalandı. İmza töreninde Vakıf Mütevelli heyeti ve Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner yaptığı açıklamada çağdaş yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, spor, sanat ve sosyal yardım alanlarına destek vererek, insan hayatına dokunma amacıyla kurulan Vakfın, vizyonuna uygun olarak ilk kez bu yıl eğitim destek bursu başlattığını anımsattı.

Burs için yoğun bir başvuru olduğuna dikkat çeken Kaan Kaner, 2 aşamalı olarak gerçekleştirilen mülakatların sonucunda yapılan detaylı değerlendirmelerin ardından burs verilecek kişilerin belirlendiğini ve burs sözleşmelerinin imzalandığını belirtti. Gençlerin hedeflerine ulaşmalarına ve istedikleri eğitimlerini almalarına katkıda bulunmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu belirten Kaner, eğitim destek bursunu geleneksel hale getirerek, daha çok gencimize önümüzdeki yıllarda da burs vermeye devam edeceklerini ifade etti.