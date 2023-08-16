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Vedat Kaner Vakfi ve Lefkoşa Türk Belediyesi Sanatsal işbirliği için bir araya geldi

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Vedat Kaner Vakfi ve Lefkoşa Türk Belediyesi Sanatsal işbirliği için bir araya geldi
Vedat Kaner Vakfi ve Lefkoşa Türk Belediyesi Sanatsal işbirliği için bir araya geldi

Vedat Kaner Vakfı Başkanı A. Kaan Kaner ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Kaner, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'yı makamında ziyaret etti. Gelecek dönemlerde hayata geçirilecek sanatsal projelerde işbirliği imkanlarını değerlendirdikleri ziyarette, Vakıf Başkanı A. Kaan Kaner, Vedat Kaner Vakfı'nın çağdaş yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, spor, sanat ve sosyal yardım alanlarında faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

 

1997 yılından buyana insan hayatına dokunma amacıyla çalışmalarını sürdüren Vedat Kaner Vakfı, sanatsal alanda atacağı yeni adımlar üzerine yoğunlaşıyor. Belediye Başkanı Harmancı'ya vakfın çalışmaları hakkında detaylı bilgi verilen ziyarette, Lefkoşa Türk Belediye’si ile sanatsal projelerde nasıl işbirliği yapabilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Lefkoşa'nın kültürel yaşantısına önemli bir katkı sağlayacak olan bu ziyarette, her iki taraf da gelecekteki projelerde işbirliği yapma konusundaki kararlılıklarını ifade etti.

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