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Vedat Milor: Artık kuzu yemeyeceğim

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Vedat Milor, "Şimdiki aklımla 23 yaşında olsaydım, vegan beslenirdim. Vegan beslenme bana çok ters gelmiyor" açıklaması yaptı.
Vedat Milor: Artık kuzu yemeyeceğim

Ünlü gastronomi uzmanı Vedat Milor, vegan beslenmeye sıcak baktığını, kuzu eti yemeyeceğini söyledi.

Hürriyet‘e konuşan Milor, “Vegan beslenme bana çok ters gelmiyor. Ama benim çocukluğumda et daha iyiydi. Bir de daha çeşitli etler yeme şansım vardı. Çok kötü rüyalar görmeye başladım. Artık kuzu yemeyeceğim” açıklaması yaptı.

Milor’la yapılan söyleşinin ilgili kısmı şu şekilde:

En sevdiğin yemek nedir?
– En sevdiğim yemek diye gerçekten bir şey yok. Ama onsuz yaşamam dediğim daha çok deniz ürünleri… Ot da çok seviyorum. 

“Ot seviyorum” diyorsun ama bu kuzu meselesi ne olacak? Günün birinde vegan olur musun?
– Şimdiki aklımla 23 yaşında olsaydım, vegan beslenirdim. Vegan beslenme bana çok ters gelmiyor. Ama benim çocukluğumda et daha iyiydi. Bir de daha çeşitli etler yeme şansım vardı…

Şimdi de körpe kuzuları yiyorsun…
– Evet, o yüzden çok kötü rüyalar görmeye başladım. Artık vazgeçtim. Buradan ilan edeyim, artık kuzu yemeyeceğim.

Yemeyecek misin gerçekten?
– Hayır yemeyeceğim.

Son bir akşam yemeği yiyecek olsan, nerede ve ne yemek istersin?
– 1985-90 Romanée-Conti şarap içmek isterdim. Paris’te bir lokanta var. Orada ocak ve şubat aylarında trüf böreği ve kaz ciğeri yapılıyor. Olağanüstü yemek… Onu tercih ederdim…

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