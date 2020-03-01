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Vedat Milor: Özel mesajla gelen davetler beni şaşırtıyor, ben padişahın çeşnicibaşı değilim!

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Vedat Milor: Özel mesajla gelen davetler beni şaşırtıyor, ben padişahın çeşnicibaşı değilim!
Vedat Milor: Özel mesajla gelen davetler beni şaşırtıyor, ben padişahın çeşnicibaşı değilim!

Hürriyet'te gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, sosyal medya hesabından gelen davetlerin kendisini şaşırttığını belirterek, "Ben padişahın çeşnicibaşı mıyım?" diye bugünkü köşesinde tepki gösterdi.

Milor yazısında, "En sık rastladığım ve her seferinde şaşırdığım durumlardan biri de ilginç ve muhtemelen dünyanın hiçbir köşesinde rastlamayacağınız bir davet türü...  Genelde Instagram’ıma gönderilen özel mesajlarla dikkat çekiliyor. Bu konuda ısrar ediliyor. Sonunda bakla ağızdan çıkıyor! Lokantacı lokantasına ‘davet’ ediyor. Belki bunda şaşılacak bir şey yok ama gerekçe ve beklenti çok ilginç: 'Hiçbir beklentim yok, yazmanızı beklemiyorum. Beni şaşırtan elbette bir lokantacının kendi yerine dikkatimi çekmeye çalışması değil. Bu normal! İlginç olan benden beklenen danışmanlık hizmeti! “Tat ve fikrini söyle” diyorlar. Ben padişahın çeşnicibaşı değilim!" düşüncesini dile getirdi. 

Milor, "Ülkemizin insanı sık sık beni şaşırtıyor. En sık rastladığım ve her seferinde şaşırdığım durumlardan biri de ilginç ve muhtemelen dünyanın hiçbir köşesinde rastlamayacağınız bir davet türü...  Genelde Instagram’ıma gönderilen özel mesajlarla dikkat çekiliyor. Bu konuda ısrar ediliyor. Sonunda bakla ağızdan çıkıyor! Lokantacı lokantasına ‘davet’ ediyor. Belki bunda şaşılacak bir şey yok ama gerekçe ve beklenti çok ilginç: “Hiçbir beklentim yok, yazmanızı beklemiyorum. Bu işi ticari nedenlerle yapmıyorum. Sadece sizin fikrinizi almak istiyorum.” Küçük dilimi yutuyorum. Niye mi? İzah edeyim. Birinci neden, lokantacının iyi niyetini kanıtlamak için “Bu işi ticari nedenlerle yapmıyorum” demesi. Akla ‘Babanın hayrına mı yapıyorsun?’ sorusu geliyor." ifadesini kullandı

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