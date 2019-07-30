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Vedat Milor, restoran önünde şiddete uğradı

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Yemek eleştirmeni Vedat Milor, Adalar’da uğradığı şiddet olayını twitter hesabından paylaştı.
Vedat Milor, restoran önünde şiddete uğradı

Milor, Burgazada’da fazla masa koyarak yolu tıkayan bir restoranın çalışanını uyardığını ve çalışanın kendisine hakaret ederek denize doğru ittiğini söyledi. Milor ayrıca ilgili restoranın sahiplerinden birinin belediye başkan yardımcısı olduğunu ifade etti.

Milor’un twitter hesabından duyurduğu olay şöyle:

Burgazada’da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada’da rıhtıma yakın restoranlar Belediye’nin çizgidiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor.

Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Ada Keyf Restoran’ın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim. Ancak çalışan “sana ne lan, fazla konuşma” diyerek beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı.

 

Açık biçimde kanuna ve nizama aykırı olan bir uygulamayı ikaz ettiğim için uygulanan bu kaba kuvvet düşündürücü. Bu restoranın sahiplerinden birinin Belediye Başkan yardımcısı olması iki kere düşündürücü ve üzücü. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi.

Çok üzücü bir olay daha var: Restoran sahipleri benim çalışana hakaret ettiğimi iddia etmiş. Öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Vapurda dönerken gittiğim restoranla ilgili düşüncelerimi ses kaydına aktarıyordum. Allahtan bu açık kalmış. Olan biten her şey orada.

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