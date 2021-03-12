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Vedat Milor'dan patso hakkında "utandıran itiraf"

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Gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter'da gündem olan 'patso' için "utandıran bir itiraf"ta bulunacağını söylerken, "En iyi nerede yeneceğine dair en ufak bir fikrim dahi yok" dedi. 
Vedat Milor'dan patso hakkında "utandıran itiraf"

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter'da gündem olan 'patso' için "utandıran bir itiraf"ta bulunacağını söylerken, "En iyi nerede yeneceğine dair en ufak bir fikrim dahi yok" dedi. 

Türkiye'de fast food yiyecekler arasında sıkça tercih edilen sandviç ekmeği ve patates kızartmasından oluşan 'patso'ya ilişkin Twitter'da yürüyen tartışmalara, gastronomi yazarı Vedat Milor da katıldı.

Twitter'dan paylaşım yapan Milor, "Utandıran itiraf: Bir restoran eleştirmeni olarak patsonun en iyi nerede yeneceğine dair en ufak bir fikrim dahi yok" yazdı.

Milor, sonraki paylaşımında ise, "Cevval girişimciler için iş fikri: Ekşi mayalı tost ekmeği içinde üçlü kızartma yöntemiyle hazırlanmış patates kızartması" dedi. sca1.jpg

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