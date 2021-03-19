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Vedat Milor'dan yeni anket: Sütlaç mı, baklava mı?

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Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, yeni bir anket başlattı. Milor, takipçilerine sütlaç ve baklava arasında kalsalar hangisini tercih edeceklerini sordu.
Vedat Milor'dan yeni anket: Sütlaç mı, baklava mı?

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, yeni bir anket başlattı. Milor, takipçilerine sütlaç ve baklava arasında kalsalar hangisini tercih edeceklerini sordu.

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, kişisel Twitter hesabında yeni bir anket başlattı. "Bir lokantada güzel bir yemeğin ardından elinize tatlı menüsünü aldınız. Sadece iki tatlı var: Sütlü tatlıların en bilinenlerinden sütlaç ve şerbetli tatlıların olmazsa olmazı baklava" diyen Milor, şöyle sordu:

"Sadece birini ısmarlayabilirsiniz. Genelde eğiliminiz hangisini ısmarlamak olurdu? Tekrar vurgulayalım. Sadece birini ısmarlayabiliyoruz. Sütlaç içinde baklava ısmarlamak da yasak."

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