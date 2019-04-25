Vedat Milor'un sabrı taştı. Milor'dan takipçisine ''sana ne hödük! '' yanıtı

İtalya'da bulunan Vedat Milor, bazı takipçiler tarafından eleştirildi. Kendisine gelen eleştiriler karşısında Milor, bir kullanıcısına "Sana ne hödük" cevabını verdi.

Hem yurt içinde hem de dışında yemek yediği mekanları takipçileriyle paylaşan Vedat Milor’un bu seferki adresi İtalya’ydı. İtalya’nın Caianello Vecchio bölgesindeki Il Contadino Agriturismo isimli restoranı ziyaret eden Milor, Instagram’da yayınladığı videoda mekanın menüsü ve fiyatlara dair paylaşımda bulundu.

Milor'u ‘Türkiye’yi tanıtmamakla’ suçlayan takipçilerinden biri “İtalya’nın türlüsünü reklam yapacağına Anadolu’yu dolaş da bizim türlüleri tanıt” dedi. Bunun üzerine ise Milor, “Sana ne hödük?” cevabını verdi.

Başka bir takipçisi de, "Vedat ve benzeri etki ajanları işlerini sabırla, yıllara yayarak yaparlar. Üst Akıl, bu yöntemleri kullanarak memleketimizi içten yıpratmaktadır, vatandaşlarımız bu gerçeği görmeli" yorumunu yaptı. Milor ise, "Akıl hastaları için adres burası değil" yanıtnı verdi.