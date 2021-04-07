Ülkenin başarılı tiyatro ve sinema oyuncularından Osman Alkaş'ın annesi Vedia Alkaş hayatını kaybetti.
Alkaş'ın cenazesi bugün saat 10.00'da İsmail Safa Camiisinde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa mezarlığında toprağa verilecek.
Ülkenin başarılı tiyatro ve sinema oyuncularından Osman Alkaş'ın annesi Vedia Alkaş hayatını kaybetti.
Alkaş'ın cenazesi bugün saat 10.00'da İsmail Safa Camiisinde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa mezarlığında toprağa verilecek.
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