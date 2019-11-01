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“Vee Perde” tiyatro oyunu DAÜ ev sahipliğinde sahnelendi

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“Vee Perde” tiyatro oyunu DAÜ ev sahipliğinde sahnelendi
“Vee Perde” tiyatro oyunu DAÜ ev sahipliğinde sahnelendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, “Vee Perde” adlı 2 perdelik komedi oyunu, 30 Ekim 2019 Çarşamba günü, saat 19:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda tiyatro severlerle buluştu. Tiyatronun yanı sıra televizyon dizilerinden de tanıdığımız usta oyuncular Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey tarafından oynanan tiyatro oyununun kadrosunda; Kutay Şahin, Ortans Kıvanç, Serdar Bordanacı, Merve Akaydın, Filiz Akın ve Oben Onur da yer alıyor. Katılımın oldukça yoğun olduğu oyunda salonu DAÜ’lü öğrencilerin yanı sıra Gazimağusa halkından da izleyiciler tamamen doldurdu. Salonda adeta izdiham yaşandı.

 

Neil Simon’un “Sunshine Boys” hikayesinden yola çıkılarak hazırlanan ve bir zamanlar şöhreti dorukta yaşamış olan iki eski komedi sanatçısı Cahide ve Adnan’ın 22 yıl sonra bir televizyon programı ile zorla bir araya gelişleri ve yaşadıkları çekişmelerin anlatıldığı “Vee Perde” adlı tiyatro oyunu, izleyicileri hem güldürdü, hem de düşündürdü. Oyunun sonunda tiyatro severleri selamlayan oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu tarafından oyuncu Yasemin Yalçın’a plaket ve çiçek takdiminde bulunuldu.

 

DAÜ Rektörü’ne Ziyaret

“Vee Perde” ekibi, oyun öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret etti. Söz konusu görüşmede, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Sonuç Zorlu Oğurlu da hazır bulundu. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, “Vee Perde” ekibine davetlerini kırmayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldikleri ve bu güzel oyunu bölge halkı ve tiyatro severlerle buluşturacakları için duyduğu memnuniyeti aktardı. “Vee Perde” ekibi de DAÜ’ye göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek üniversiteyi çok beğendiklerini ifade etti.

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