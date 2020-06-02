Minareliköy'de dün gece evinde rahatsızlanan 60 yaşındaki Ekrem Alan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Minareliköy'de dün gece evinde rahatsızlanan 60 yaşındaki Ekrem Alan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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