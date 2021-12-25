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Vefat

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Vefat

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

24.12.2021 tarihinde,  saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hüsnü ORAN (E-88) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir. 

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