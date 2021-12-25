Polis Basın Subaylığı açıkladı:
24.12.2021 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hüsnü ORAN (E-88) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
Polis Basın Subaylığı açıkladı:
24.12.2021 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hüsnü ORAN (E-88) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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