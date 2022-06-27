Vefat eden Kurucu Meclis Üyesi Özter için Meclis bahçesinde tören düzenlendi

Törene, Lütfi Özter’in ailesi yanında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar ve milletvekilleri ile Meclis personeli katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan tören, Özer’in özgeçmişinin okunması, konuşmalarla sürdü. Tören saygı geçişi ile tamamlandı.

Törende ilk olarak Lütfi Özter’in oğlu Osman Özter babası hakkında konuşma yaptı. Babasının yüreği sevgi dolu güzel bir insan, mükemmel bir baba ve mükemmel bir ebeveyn olduğunu anlatan Osman Özter, sohbetlerinde babasının hem memleket meselelerinden bahsettiğini aktardı.

Babasının bir TMT neferi olarak yeminine sonuna kadar sadık kaldığını dile getiren Osman Özter, alın teri ile kazanılan onurlu bir yaşamı her şeyin üstünde tuttuğunu anlattı, Lütfi Özter’in sosyal sigortalıların sorunlarını çözmek için verdiği mücadeleye işaret etti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de törende yaptığı konuşmada Lütfi Özter’in vatan, millet, bayrak için yazdığı yazılara işaret ederek, kendisinin aileden gelen bir vatansever olduğunu dile getirdi.

Töre, Özter’in sosyal sigortalıların ve asgari ücretlilerin sorunları için verdiği mücadeleye de işaret etti. Özter gibi milli mücadelede yer alan isimler olmasa bugünlere gelinemeyeceğini anlatan Töre, “O’nu unutmayacağız. Mekanı cennet olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Lütfi Özer’in kahraman bir aileden yetiştiğini ifade ederek kendisini rahmetle andı.

Özer’in televizyon ekranlarında sosyal sigortalıların haklarını savunduğuna değinen Tatar, kendisiyle de çok sayıda televizyon programı yaptığını kaydetti.

Kendisini unutmam mümkün olmadığını kaydeden Tatar, “Ruhu şad olsun, mekânı cennet olsun” dedi.

-Lütfi Özer’in özgeçmişi

8 Nisan 1944’de Baf’ta dünyaya geldi. Öğrenimini tamamladıktan sonra 1962’de öğretmen olarak çalışma yaşamına atıldı. 1968-1970 yılları arasında yurt dışında ihtisasına devam etti. Vatani görevini Tabur Eğitim ve Harekât Subayı olarak tamamladı.

1970- 1973 yılları arasında Limni Maden Şirketi’nde çalıştı ve bu yıllarda sendikacılığın içine girdi.

1973’te Türk-Sen Genel Sekreter Yardımcısı görevini üstlendi. 1976’da aynı sendikanın genel ve mali sekreterliğine getirildi. Lütfi Özter, 1985’te bu görevinden istifa etti ve Kurucu Meclis üyeliğine getirildi.

Sendikalar ve kooperatiflerde etkin eylemlerde, çalışmalarda bulundu.

Taşkınköy sosyal konut yapımını gerçekleştirenlerden birisi olarak adını Kıbrıs Türk tarihine yazdırdı.

Kıbrıs Türk Parlamenterler Birliğinde de çalışmalar yaptı ve bu örgütün Genel Sekreteri oldu.

Yaptığı televizyon programlarıyla çalışma hayatı başta olmak üzere, sosyal ve siyasal olarak birçok konunun tartışılmasına olanak yarattı.

Kıbrıs Türk yazım hayatına birçok eser kazandırdı, mücadele yıllarını anlattığı kitapları ile tarihe ışık tuttu.

Özter’in Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın biyografisini de anlattığı bir kitabı bulunmaktadır.

Özter, 2 çocuk ve 3 torun sahibiydi.”