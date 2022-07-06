Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonuçları Açıklandı

1. 05.07.2022 tarihinde, Değirmenlik’te, ikametgahının güney kısmındaki bahçede bulunduğu sırada andiden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Engin ARKAN(E-63)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
2. 25.06.2022 tarihinde, Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve ardından sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 03.07.2022 tarihinde yaşamını yitiren Şerife GÜLER’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “patolojik beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
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