Vefat eden şahısların otopsi sonuçları açıklandı

04.01.2023 tarihinde, Beyarmudu’nda kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Fatma TEKOK (K-73)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "kalp yetmezliği" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

05.01.2023 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Susan Loraıne SLATER (K-62)’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "aterosklerotik kalp hastalığı, dissekan aort anevrizma rüptürü, kalp tamponadı ve kalp yetmezliği " sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.