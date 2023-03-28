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Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonuçları Açıklandı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonuçları Açıklandı

1.         25.03.2023 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Nazmiye TÜFEKÇİ (K-52)’nin  yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kronik böbrek yetmezliği ve damar sertliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

2.         25.03.2023 tarihinde, İskele’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Oya BATMAZ (K-53)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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