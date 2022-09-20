Vefat eden şahısların otopsi sonucu açıklandı

1. 17.09.2022 tarihinde, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otele ait spor salonu içerisinde, spor yaptığı esnada aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitiren Leow Seng YEE(E-40)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 17.09.2022 tarihinde, İskele’de faaliyet gösteren bir otel odası içerisinde, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Vladımır TRASAK(E-73)’ün yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.