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Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonucu Açıklandı

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Polis Basın Subaylığı Açıkladı
Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonucu Açıklandı

1.         22.09.2022 tarihinde, Kayalar köyünde, ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yolda yaşamını yitiren Mustafa AKTAŞ (E-40)’ın ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde, kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

 

2.         22.09.2022 tarihinde, Şirinevler’de, ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunanan  Şerife AŞIK(K-70)’ın ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde, kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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