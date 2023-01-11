Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonucu Açıklandı

1. 08.01.2023 tarihinde, Aygün’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Resul EROL(E-56)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebeninin kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 09.01.2023 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde anidenrahatsızlanarak yaşamını yitiren Shahnawaz Ur REHMAN (E-68)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebeninin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.