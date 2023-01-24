Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonucu Açıklandı

1. 22.01.2023 tarihinde, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Alaattin AYBEK (E-50)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 23.01.2023 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Ercan Havalimanında, aniden rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitiren İskan ARUK (E-57)’un doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin mevcut akciğer kanseri hastalığına bağlı olarak geliştiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.