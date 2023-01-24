  • BIST 5.340,87
  • Altın 1171.086
  • Dolar 18.804
  • Euro 20.4223
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonucu Açıklandı

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonucu Açıklandı

1. 22.01.2023 tarihinde, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Alaattin AYBEK (E-50)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 23.01.2023 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Ercan Havalimanında, aniden rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitiren İskan ARUK (E-57)’un doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin mevcut akciğer kanseri hastalığına bağlı olarak geliştiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, Bakanlar Kurulu’na başkanlık edecek24 Ocak 2023 Salı 13:29
  • Haksen'den Anlamlı Katkı24 Ocak 2023 Salı 13:04
  • Yüksek Savcılar Kurulu’ndan duyuru24 Ocak 2023 Salı 12:55
  • İskan Aruk Hayatını Kaybetti24 Ocak 2023 Salı 12:21
  • Genç Müteşebbisler Derneği, Türkiye’de yönetim kampına katıldı24 Ocak 2023 Salı 11:56
  • Kamu-İş, kıdem tazminatı davasını kazandığını açıkladı24 Ocak 2023 Salı 11:40
  • İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle ele alınması reddedildi!24 Ocak 2023 Salı 11:37
  • Araç kaydından bir yılda 337 milyon lira gelir24 Ocak 2023 Salı 11:25
  • Bakanlar Kurulu toplanıyor24 Ocak 2023 Salı 10:44
  • Mustafa Kemal Göksel Hayatını Kaybetti24 Ocak 2023 Salı 10:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti