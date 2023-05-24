Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonucu Açıklandı

1. 22.05.2023 tarihinde, Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde, yapılan tüm mühalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Emin BÜYÜKALSANCAK (E-59)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 19.05.2023 tarihinde, Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde yürüdüğü sırada, ayağının kaldırıma takılması sonucu düşerek başını kaldırıma çarpıp ağır şekilde yaralan Tacim UZUN (E-84), 22.05.2023 tarihinde tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm mühalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “patalojik beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.