  • BIST 3.309,97
  • Altın 974.629
  • Dolar 18.4796
  • Euro 17.8402
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonucu Çıktı

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonucu Çıktı

24.09.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, misafir olarak bulunduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitiren Havva ÖZKAN(K-44)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

24.09.2022 tarihinde, Dipkarpaz’da, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bahattin TOK(E-48)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “siroz hastalığı” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Sn. İlkan Varol’u ziyaret etti27 Eylül 2022 Salı 14:08
  • CTP: İradeye müdahaleyi de, külliyeyi de reddediyoruz!27 Eylül 2022 Salı 14:06
  • Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonucu Çıktı27 Eylül 2022 Salı 13:59
  • "Kıbrıslı Türk Halkı Geri Çevrilmeye Alışkın Olsa Da, Geri Adım Atmayacaktır!"27 Eylül 2022 Salı 13:34
  • Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri'nden eş zamanlı denetim27 Eylül 2022 Salı 13:32
  • KKTC'de Yavru Külliye tepkisi! Barolar, Mimar ve Mühendis Odaları ile Tabipler Birliği'nden insan zinciri eylemi...27 Eylül 2022 Salı 13:13
  • Meteoroloji Dairesi'nden kritik uyarı!27 Eylül 2022 Salı 12:50
  • Yavru Külliye'nin bedeli 2,5 Milyar TL27 Eylül 2022 Salı 12:49
  • Ekmeğe bir zam daha geliyor27 Eylül 2022 Salı 12:38
  • Türk Milleti, kendisini bölmeye çalışanlara izin vermeyecektir27 Eylül 2022 Salı 12:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti