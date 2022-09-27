Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonucu Çıktı

24.09.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, misafir olarak bulunduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitiren Havva ÖZKAN(K-44)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

24.09.2022 tarihinde, Dipkarpaz’da, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bahattin TOK(E-48)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “siroz hastalığı” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.