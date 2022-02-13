Vefat Eden Şahısların Otopsileri Açıklandı

10.02.2022 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan

Elif GEÇMİŞ(K-71)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kronik akciğer ve kalp hastalığına bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

10.02.2022 tarihinde, Tatlısu’da bulunan ikametgahında çıkan yangın sonucu yatak odasında ölü olarak bulunan ev sakini Rose Marie BASTOW(K-53)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.