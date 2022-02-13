  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Vefat Eden Şahısların Otopsileri Açıklandı

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Vefat Eden Şahısların Otopsileri Açıklandı

10.02.2022 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan
Elif GEÇMİŞ(K-71)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kronik akciğer ve kalp hastalığına bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

10.02.2022 tarihinde, Tatlısu’da bulunan ikametgahında çıkan yangın sonucu yatak odasında ölü olarak bulunan ev sakini Rose Marie BASTOW(K-53)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis Akacan’ın Tutuklandığı Yönündeki Haberlerin Asılsız Olduğunu Açıkladı13 Şubat 2022 Pazar 12:04
  • Falyalı Cinayetinde Yeni Tutuklama13 Şubat 2022 Pazar 10:35
  • Falyalı cinayeti.. 2 yeni tutuklama var...12 Şubat 2022 Cumartesi 21:29
  • Sucuoğlu:Görüştüğümüz partilerle genel anlamda bir sorun yok12 Şubat 2022 Cumartesi 19:52
  • 486 Vaka, 1 Vefat!12 Şubat 2022 Cumartesi 19:49
  • Tatar:EOKA’cı ruhu, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması hayali her zaman Kıbrıs’ın Rum kesiminde yaşanmaktadır, yaşanıyor12 Şubat 2022 Cumartesi 19:37
  • Hellim Tartışması Bitmek Bilmiyor12 Şubat 2022 Cumartesi 17:34
  • Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nden TMT Açıklaması Ve Gazeteci Ayşenur Arslan’a Tepki12 Şubat 2022 Cumartesi 17:10
  • Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Limasol Direnişi Mesajı…12 Şubat 2022 Cumartesi 16:19
  • Ünlü Iş Adamı Halil Falyalı Neden Öldürüldü? Söylemezler Çetesi Için Haraç ve Tehdit İddiası12 Şubat 2022 Cumartesi 13:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti