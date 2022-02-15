Vefat Eden Şahsın Ölüm Sebebi Açıklandı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

12.02.2022 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak

ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitiren Bilal BAYTAŞ(E-64)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kalp krizi ve kronik akciğer hastalığına bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.