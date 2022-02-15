  • BIST 2.042,30
  • Altın 804.84342
  • Dolar 13.6355
  • Euro 15.4863
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Vefat Eden Şahsın Ölüm Sebebi Açıklandı

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Vefat Eden Şahsın Ölüm Sebebi Açıklandı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

12.02.2022 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak
ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitiren Bilal BAYTAŞ(E-64)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kalp krizi ve kronik akciğer hastalığına bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa Belediyesi Öğretmenlere Robotik Kodlama Eğitim Semineri Verdi03 Şubat 2022 Perşembe 18:46
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu03 Şubat 2022 Perşembe 16:37
  • Polisten Mağusa' da Operasyon02 Şubat 2022 Çarşamba 15:02
  • Karpaz’ da Tütün Yetiştiriciliğinin Yeniden Canlandırılması Hakkında Toplantı Yapıldı31 Ocak 2022 Pazartesi 18:58
  • Mağusa' da İki Ayrı Operasyon30 Ocak 2022 Pazar 10:25
  • Gazimağusa Kaymakamlığı Alkollü İçki Satış Ruhsatını Yenilemek İsteyenlere Son Tarihi Açıkladı27 Ocak 2022 Perşembe 18:21
  • Küçükbaş Hayvan Üreticilerine Yönelik Eğitim Düzenlenecek26 Ocak 2022 Çarşamba 15:14
  • Dikkatsiz Sürücü Yayaya Çarptı25 Ocak 2022 Salı 15:43
  • Jeneratörden Dolayı Yangın Çıktı22 Ocak 2022 Cumartesi 11:08
  • Son Dakika: Mağusa'da trafik kazası! Yaralı yok...21 Ocak 2022 Cuma 12:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti