Vefat Eden Şahsın Ölüm Sebebi Açıklandı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
12.02.2022 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak
ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitiren Bilal BAYTAŞ(E-64)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kalp krizi ve kronik akciğer hastalığına bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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