Vefat Eden Şahsın Ölüm Sebebi Açıklandı

09.05.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren İsmail TOĞA (E-51)’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
09.05.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren İsmail TOĞA (E-51)’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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