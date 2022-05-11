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Vefat Eden Şahsın Ölüm Sebebi Açıklandı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Vefat Eden Şahsın Ölüm Sebebi Açıklandı

09.05.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren İsmail TOĞA (E-51)’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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