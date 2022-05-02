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Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı

30.04.20222 tarihinde, İskele’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan
Ahmet PIÇAK (E-51)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kalp krizi ve kalp yetmezliği sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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