Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı

30.04.20222 tarihinde, İskele’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan
Ahmet PIÇAK (E-51)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kalp krizi ve kalp yetmezliği sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
30.04.20222 tarihinde, İskele’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan
Ahmet PIÇAK (E-51)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kalp krizi ve kalp yetmezliği sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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