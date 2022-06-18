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Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı

15.06.2022 tarihinde, Girne’de, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Selma İKİZOĞLU (K-61)’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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