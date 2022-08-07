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Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı

01.08.2022 tarihinde, Karaman köyünde bulunan Hilarion sokak üzerinde, Karaman’da sakin Michael KALMAR(E-69) alkollü şekilde yürüdüğü sırada, dengesini kaybedip düşerek başını yol kenarında bulunan beton duvara çarpıp yaralanmış ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Düşmeye Bağlı Beyin Kanamaları ve Beyin Ödemi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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