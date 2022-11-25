Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı

22.11.2022 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Sabahat SEÇKİN (K-71)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “pulmoner emboli” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
22.11.2022 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Sabahat SEÇKİN (K-71)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “pulmoner emboli” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.