Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı

04.12.2022 tarihinde, Alaniçi’nde kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Ümmet DUDURGA (E-59)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
04.12.2022 tarihinde, Alaniçi’nde kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Ümmet DUDURGA (E-59)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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