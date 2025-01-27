  • BIST 10008.14
  • Altın 3160.447
  • Dolar 35.7366
  • Euro 37.5787
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Vefat edenlerin gelirleri ve mallarıyla ilgili yasa tasarısı kabul edildi

» »
Vefat edenlerin gelirleri ve mallarıyla ilgili yasa tasarısı kabul edildi
Vefat edenlerin gelirleri ve mallarıyla ilgili yasa tasarısı kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda devlet tarafından el konulan ithal araçlar konusu tartışılmaya devam etti. Daha sonra Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı oylanarak kabul edildi.

2 Sayıştay raporu okundu

Konuşmaların ardından Sayıştay Komitesi Başkanı Teberrüken Uluçay, “Karpaz Meslek Lisesi Uygulamalı Turizm Oteli Döner Sermaye İşletmesinde Noksan Yapılan Tahsilat ve Yatırımlar ile Döner Sermaye Uygulama İlkelerine Uyulup Uyulmadığı Hakkında Sayıştay Denetim Raporu” ile “Tatlısu Belediyesi 2008-2009 Kesin Hesap ve 01.01.2008-31.08.2010 tarihleri arasında Belediye Plajı Döner Sermayesi Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporu”nu okudu.

Vefat edenlerin gelirleri ve mallarıyla ilgili yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi

Daha sonra Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülen Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı oylandı. Genel Kurul’daki açık oylamada yasa tasarısı için 33 kabul oyu kullanıldı.

Tasarının oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından güncel konuşmalara geçildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güzelyurt ve Girne’de Elektrik Kontağından Yangın27 Ocak 2025 Pazartesi 14:01
  • Peş Peşe Trafik Kazaları: Bir Kişi Ağır Yaralandı27 Ocak 2025 Pazartesi 13:56
  • Simon Aykut'a kanser teşhisi konuldu27 Ocak 2025 Pazartesi 13:51
  • Mehmetçik’te Kanunsuz Avlanmaya Suçüstü27 Ocak 2025 Pazartesi 13:39
  • Girne ve Ercan’da Kanunsuz Patlayıcı Madde Yakalandı27 Ocak 2025 Pazartesi 13:27
  • Gazimağusa ve Dikmen’de Ani Ölüm Vakaları27 Ocak 2025 Pazartesi 13:07
  • “27-28 Ocak 1958 Direnişi, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde bir dönüm noktasıdır”27 Ocak 2025 Pazartesi 12:42
  • Büyükgüngör: Casinolara Giriş Yasağı Özgürlük Kısıtlamasıdır27 Ocak 2025 Pazartesi 12:04
  • Simon Aykut’a kanser teşhisi konuldu27 Ocak 2025 Pazartesi 11:43
  • Karma Evliliklerden Doğan Çocukların Hak Mücadelesi: Karar 21 Şubat’ta Açıklanacak27 Ocak 2025 Pazartesi 11:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti