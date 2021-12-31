Vefat Edenlerin Otopsi Sonuçları Çıktı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

30.12.2021 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren

Akdoğan’da sakin Erdinch Seidali SEİD (E-58), yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

30.12.2021 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne

Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yaşamının yitiren Mehmet YANGIN (E-48) ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır.

Soruşturma devam etmektedir.