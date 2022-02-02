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Vegan Beslenmek, Dünyayı Küresel Isınmadan Koruyabilir

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ABD'de yapılan yeni araştırmalar, bitki bazlı vegan beslenmenin dünyayı küresel ısınmadan koruyabileceğini ortaya koydu.
Vegan Beslenmek, Dünyayı Küresel Isınmadan Koruyabilir

ABD’de yer alan California, Berkeley ve Stanford Üniversiteleri tarafından yapılan yeni bir araştırma, 15 yıl içinde dünya çapında et üretiminin tamamen ortadan kaldırılmasının, küresel karbon emisyonlarını yüzde 68 oranında azaltabileceğini ve Dünya’yı küresel ısınmadan koruyabileceğini ortaya koydu.

Yeni bir çalışma, 15 yıl içinde dünya çapında et üretiminin tamamen ortadan kaldırılmasının, küresel karbon emisyonlarını yüzde 68 oranında azaltabileceğini ve Dünya’yı küresel ısınmadan kurtarabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, kamuya açık verileri kullanarak 22’inci yüzyıla kadar gelecekteki sera gazı emisyonlarının bilgisayar modelleme senaryolarını gerçekleştirdiler. Önümüzdeki 15 yıl içinde tüm hayvansal tarımı ortadan kaldırmanın, sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde azaltacağını ve atmosferdeki karbondioksit oranını azaltacağı belirlendi.

SERA GAZI ÜRETİMİNİ ARTIRIYOR

Uzmanlar, et ağırlıklı diyetlerin sadece sağlığımızı değil aynı zamanda gezegenin sağlığını da riske attığını ortaya koydu. Hayvancılığın, sera gazı üretiminin artırdığı ve yaşam alanlarının yok olmasına neden olduğu da bir kez daha belirlendi.

Uzmanlar, hayvancılık tedarik zincirlerinin metan, azot oksit ve karbon emisyonları nedeniyle küresel ısınmaya katkıda bulunduğunu vurguladı. Ancak yine de tamamen bitki bazlı gıdayla beslenmek yakın gelecekte pek olası görülmüyor. Dünyanın en büyük et tedarikçilerinden McDonalds, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, sığır etini aşamalı olarak kaldırma planları olmadığını söyledi.

Yeni çalışma, California Üniversitesi, Berkeley’de moleküler ve hücre biyolojisi profesörü Michael Eisen ve Stanford Üniversitesi’nde biyokimya profesörü olan Patrick Brown tarafından yürütüldü.

Profesör Brown ayrıca, vegan İmkansız Burger de dahil olmak üzere, bitki bazlı et ikameleri satan bir California şirketi olan Impossible Foods’un CEO’su olarak biliniyor.

Bulgulara göre, bitki bazlı tarıma geçiş, emisyonları yılda 25 gigaton karbondioksit eşdeğeri kadar azaltabilir (bir gigaton 1 milyar metrik tondur).

Eisen, “Çalışmamız, hayvan tarımına son vermenin, üç ana sera gazının da atmosferik seviyelerini önemli ölçüde azaltmak için benzersiz bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor” dedi. Eisen, ‘İklim krizine yanıt vermekte tereddüt ettiğimiz için şimdi iklim felaketini önlemek için gerekli.’ ifadelerinde bulundu.

Araştırmacılar, bitki ve hayvanlardan gelen yenilenebilir organik materyal olan karbon yakalayan ‘biyokütle’nin, genellikle otlatma ve hayvan yemi yetiştirmek için kullanılan arazilerde yer değiştirdiğine dikkat çekti.

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