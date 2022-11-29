Vegan beslenmek erkekleri kanserden koruyor

Bir araştırmaya göre, sebzeler, kepekli tahıllar ve fasulye açısından zengin bir diyet uygulamak, erkeklerde kalın bağırsak kanseri riskini beşte birden fazla azaltabilir.

Güney Koreli araştırmacılar, yirmi yıl boyunca yaklaşık 80.000 erkekten toplanan verileri analiz ederek daha çok bitki yiyenlerin, az yiyenlere kıyasla kansere yakalanma olasılığının yüzde 22 daha az çıktığını buldular. Araştırmaya dahil edilen kadınlarda ise böyle bir bağlantı görülmedi.

Genellikle erkeklerde yaygın olan kalın bağırsak kanseri her 23 erkekten birinde görülüyor ve dünya çapındaki en yaygın üçüncü kanser türü. Tahminlere göre, her yıl yaklaşık 100.000 Amerikalı yetişkine hastalık teşhisi konuyor.

BMC Medicine’de yayınlanan çalışma, Los Angeles ve Hawaii’den 79.000 erkek ve 93.000 kadın katılımcıyı inceledi. Çalışmanın başlangıcında ortalama olarak, erkekler yaklaşık 60 yaşında iken, kadınlar 59 yaşındaydı.

Diyetleri değerlendirmek için, katılımcılara 180’den fazla öğeden oluşan bir listeden belirli yiyecek ve içecekleri ne sıklıkta yedikleri ve porsiyon boyutları soruldu.

CİNSİYET, IRK VE ETNİK KÖKENE GÖRE FARK EDİYOR

Güney Kore’deki Kyung Hee Üniversitesi’nden araştırmacı Jihye Kim, “Meyveler, sebzeler ve tam tahıllar gibi gıdalarda bulunan antioksidanların, kansere yol açabilen kronik enflamasyonu baskılayarak kalın bağırsak kanseri riskini azaltmaya katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz.”

“Erkekler kadınlardan daha yüksek kalın bağırsak kanseri riskine sahip olma eğiliminde olduğundan, bunun neden daha fazla miktarda bitki bazlı gıdanın kadınlarda değil de erkeklerde kalın bağırsak kanseri riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu açıklamaya yardımcı olabileceğini öneriyoruz.” dedi.

Araştırmacılar, erkekler arasındaki bağlantının ırk ve etnik kökene göre de değiştiğini buldular.

Örneğin, Japon Amerikalı erkekler arasında kanser riski %20 oranında azalırken beyaz erkeklerde bu oran %24 çıktı.

Ekip, etnik kökenler arasındaki farklılıklar konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.