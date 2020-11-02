Vegan kasap: Et ve et ürünleri satılmıyor

Britanya’nın ilk vegan kasabı, Dünya Vegan Günü’nde açıldı.

Başkent Londra’da dün açılan Rudy’s vegan kasabı bacon (pastırma benzeri ürün), sosis, köfte gibi ürünlerin etsiz versiyonları satılıyor.

Ürünlerde et yerine soya ve seitan (buğday gluteni) kullanılıyor.

Kasabın kurucularından Matthew Foster ürünlerin tadının ve dokusunun et gibi olduğunu söyledi.

Daha çok insanın vegan beslenmeye geçmesi ya da et tüketimi azaltmasıyla vegan ürünlere talep büyüyor.

Britanya’da geçen yıl vegan sertifikası alan ürünler yüzde 128 arttı.